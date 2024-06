Mega-sena: prêmio de R$35 milhões será sorteado nesta terça (11/6)

Quem tentou a sorte na Mega Sena, este fim de semana, e não levou nenhuma premiação, tem nova chance de virar milionário. O próximo sorteio da Caixa Econômica Federal, o concurso 2735, está marcado para a noite desta terça-feira (11/6), com prêmio previsto de R$ 35 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, pelo sistema on-line de loterias da Caixa. Também é possível se dirigir a uma lotérica.

O sorteio do último sábado (8/6), realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve as seguintes dezenas sorteadas: 21, 27, 35, 48, 59 e 60. Um sortudo de Ponta Grossa (PR) acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ 114.104.458,33. Outras 137 apostas acertaram a quina, recebendo R$ 49.467,16 cada, e 7.811 apostadores acertaram a quadra, levando um prêmio de R$ 1.239,46 cada um.