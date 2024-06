Cão da PMDF fareja 10 kg de maconha na Rodoviária Interestadual de Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), prendeu um homem acusado de tráfico interestadual de drogas na manhã do último domingo (9/6), na Rodoviária Interestadual de Brasília.

O flagrante ocorreu depois que a cadela Izzy localizou, no interior de uma mala no bagageiro de um ônibus, mais de 10kg de tabletes de maconha. O proprietário da mala foi identificado e detido em flagrante. Ele vinha de São Paulo com destino ao Ceará, mas acabou sendo conduzido à 1ª DP (Asa Sul) para registro da ocorrência.