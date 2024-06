Exposição no Templo da Boa Vontade mergulha na arte milenar japonesa

Até o dia 30 de junho , a Exposição Densho: o Caminho do Sumi-e no Brasil, de Hiromi Takano e Mikhaela Kawahara, estará disponível para visitação na Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade (TBV), monumento eleito uma das Sete Maravilhas da capital federal. A mostra promete encantar os visitantes com a beleza e a simplicidade da tradicional pintura monocromática japonesa.

Técnica de pintura milenar, a Sumi-e, também conhecida como sumie ou suiboku, teve origem na China durante a dinastia Tang, por volta do século VII. Ligada à tradição budista, a prática foi introduzida no Japão pelos monges, que a utilizavam como forma de meditação e expressão espiritual.

O nome "Sumi-e" deriva da junção das palavras japonesas "sumi", que significa tinta, e "e", que significa pintura. A denominação reflete a essência da técnica, que utiliza predominantemente tinta preta, conhecida como nanquim, para criar obras de arte com um estilo minimalista e elegante.

Conhecida por sua representação dos elementos da natureza de forma pura, a arte Sumi-e é considerada meditativa, visto que, por meio da prática, o artista busca alcançar um estado de serenidade e concentração, deixando de lado as preocupações do dia a dia e conectando-se com sua essência interior.













Jornada cultural

A Exposição de Arte Sumi-e no Brasil oferece ao público uma oportunidade única de apreciar obras de renomados artistas da técnica, como o mestre Ransui Yakata, da International Chinese Calligraphy and Ink Painting Society (ICCPS), e Teiji Hayashi, Embaixador do Japão no Brasil. A mostra oferece ao público uma jornada cultural enriquecedora, complementada por sua beleza estética.

As obras de Hiromi Takano e Mikhaela Kawahara, ambas apaixonadas pela cultura japonesa e especialistas em Sumi-e, exploram diversos temas que permeiam a cultura japonesa, desde a filosofia budista e xintoísta até a mitologia e os símbolos ancestrais. Os visitantes também poderão se encantar com representações de artes marciais japonesas, animes e personagens que marcam a cultura pop do país.

A Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade oferecerá, também, oficinas gratuitas durante todo o mês de junho para aqueles que desejam se aprofundar na arte Sumi-e. As aulas, realizadas aos domingos, a partir das 13h30, serão ministradas por Hiromi Takano e Mikhaela Kawahara e proporcionarão aos participantes a oportunidade de aprender as técnicas básicas da pintura e criar suas próprias obras.

Proporcionando uma experiência imersiva na arte milenar do Sumi-e, a conexão com a natureza, a espiritualidade e a cultura japonesa, a Exposição de Arte Sumi-e no Brasil é imperdível. Com entrada gratuita e aberta ao público de todas as idades, a mostra segue na Galeria de Arte do TBV até o dia 30 de junho.

Exposição Densho: o Caminho do Sumi-e no Brasil

Data: 1° a 30 de junho de 2024

Local:Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade (TBV)

Endereço:Quadra 915 Sul, Lotes 75/76, Asa Sul, Brasília – DF

Horário: todos os dias, das 8 às 20 horas.

Oficinas de Sumi-e



Datas: 09, 16 e 23 de junho, a partir das 13h30

Inscrição gratuita: presencial no local ou pelo telefone e WhatsApp (61) 3114-1070

Vagas Limitadas!

Classificação: Livre!

Informações: (61) 3114-1070

Redes sociais: @templodaboavontadetbv