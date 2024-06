Saúde do DF abre novo processo seletivo para diversos cargos

Um novo processo seletivo está aberto para vagas em diversos cargos na área da saúde no Distrito Federal para a formação de cadastro reserva. O processo é conduzido pelo Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges-DF) e, entre as oportunidades, destacam-se os cargos de enfermeiro estomaterapeuta, farmacêutico oncológico, terapeuta ocupacional, médico psiquiatra, fisioterapeuta neonatal e pediátrico, psicólogo hospitalar, enfermeiro de urgência e emergência e analista III de gestão de desempenho. As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente no site do Iges.



Processo seletivo visa garantir que não faltem recursos humanos para as 13 unidades de pronto atendimento (UPAs), Hospital de Base (HBDF), Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e Hospital Cidade Sol (HSol), unidades geridas pelo Instituto.

Os interessados devem observar os prazos definidos no cronograma contido em cada edital para a realização das etapas do processo seletivo. As informações detalhadas sobre o tipo de contratação, jornada semanal mínima, descrição do cargo, remuneração bruta, benefícios, requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis, banca examinadora e etapas do processo seletivo estarão disponíveis nos respectivos editais.

*Com informações da Agência Brasília

