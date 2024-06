Inscrições para processo seletivo de estagiários do GDF é prorrogada

Estudantes podem se candidatar até o dia 30 de junho no programa de estágio do GDF - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

As inscrições para o processo seletivo de estágio do Governo do Distrito Federal (GDF) foram prorrogadas até o dia 30 de junho. A decisão tem como objetivo oferecer mais oportunidade aos estudantes que ainda não conseguiram se cadastrar e participar.

O programa de estágio dispõe de 4.132 vagas e contempla estudantes de nível médio regular, nível médio técnico, educação de jovens e adultos (EJA) e nível superior em diversas áreas. Os selecionados serão designados para vários órgãos do GDF.

O processo de seleção é realizado em parceria com a Universidade Patativa e os interessados poderão fazer a inscrição no site oficial da Universidade até as 23h59 do dia 30 de junho.

As vagas de estágio estão distribuídas entre mais de 70 órgãos e secretarias do Complexo Administrativo do Distrito Federal, o que possibilita a atuação nos mais variados campos. O programa visa encontrar jovens com entusiasmo que colocam em prática os conhecimentos adquiridos em colaboração com as atividades da Administração Pública.

Serviço

Programa de estágio GDF

Inscrições abertas até o dia 30 de junho no site oficial da Universidade de Patativa