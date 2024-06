Gama registra menor temperatura do ano; tempo seco permanece

Para os "CLTs" que acordam antes do dia amanhecer, não há mais desculpas para sair de casa sem casaco! Isso porque a Estação Meteorológica do Gama registrou a temperatura mais baixa do ano nesta madrugada: 9,9ºC. A expectativa é que, com a chegada do inverno, no próximo dia 21, os termômetros registrem temperaturas ainda mais baixas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do frio, a manhã desta quinta-feira (13/6) será ensolarada e com poucas nuvens. Durante a tarde, as temperaturas sobem e a umidade relativa do ar abaixa, chegando à mínima de 25% e 30% no Plano Piloto. Por falar na bendita umidade, vale destacar que o Distrito Federal está sob alerta amarelo, que indica perigo potencial neste tempo seco.

Mesmo com a sensação de que o frio deste ano está mais intenso que em 2023, Deise Moraes, meteorologista do Inmet, explica que as temperaturas ainda estão dentro do esperado. "Essa sensação se deve aos ventos, que, em determinados momentos do dia, ficam mais fortes", esclareceu. Para os próximos dias, não são esperadas grandes mudanças.

A temperatura máxima deve chegar aos 28ºC no DF, enquanto a umidade terá máxima de 90%, porém, sem previsão de chuvas. Já a umidade fica entre 30% e 70%.

Cuidados

Devido à baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; umidecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.