IGES-DF abre cadastro para médicos e fonoaudiólogos com salários de até R$15 mil

FA Francisco Artur

Fonoaudiológa passa exercícios para paciente - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGES-DF) está com inscrições abertas para a formação de um cadastro de reserva de médicos e fonoaudiológos. Na área de medicina, as especialidades demandadas são as de cardiologia, hematologia e cirurgia geral. As inscrições vão até o dia 13 de maio e devem ser feitas pelo site Vagas.com.

Experiências de trabalhos em ambientes hospitalares são exigidas para os dois cargos. O salário do fonoaudiólogo será de R$ 5.052,06 mais benefícios. A remuneração prevista para cardiologista é de R$ 15.292,32 mais auxílios; cirurgião geral R$ 12.744,02 mais auxílios; e hematologista R$ 15.292,32 mais auxílios.

Além da experiência na área os candidatos que querem concorrer a uma vaga de fonoaudiólogo do IGES devem ter conhecimento em temas como Pacote Office e Excel (básico/intermediário) e ter registro no Conselho Regional de Fonoaudiologia (CREFONO) ativo, além de pós-graduação concluída em fonoaudiologia hospitalar.

Em relação às vagas de médico, o IGES também exige residência completa ou especialização na área escolhida. O processo seletivo terá sete fases: análise curricular, comprovação de requisitos, avaliação de títulos, avaliação de conhecimentos teóricos e práticos, avaliação comportamental, entrevista por competências e exames médicos.