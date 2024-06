Aplicativo é criado para proteger os 220 conselheiros tutelares do DF

O aplicativo chamado Proteger é o Nosso Dever dá aos conselheiros tutelares o poder de acionar a polícia militar de forma prioritária, em caso de perigo. Esse recurso foi criado para garantir o bem estar físico e mental dos 220 profissionais que atuam em atuam em 44 unidades distribuídas nas 35 regiões administrativas, e são responsáveis pelas crianças e adolescentes.

O app foi lançado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em parceria com as secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus) e de Segurança Pública (SSP) e contará com a ajuda da polícia 24 horas por dia.



Aos conselheiros interessados na obtenção do aplicativo, será necessário se cadastrar na SSP e, assim, que a ferramenta for acionada em situações de emergência, uma ocorrência será gerada e o tratamento será prioritário. A viatura mais próxima se deslocará de imediato, uma vez que os dados e a localização estarão disponíveis para as forças de segurança.

O compromisso de usar o aplicativo é dos profissionais caso achem necessário buscar medidas de proteção, aconselhamento de pais ou responsáveis e encaminhar ao Ministério Público casos que demandem ações judiciais.

*Com informações do Agencia Brasília

