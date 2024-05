Aeroporto Internacional de Brasília terá sede da Polícia Civil

Novo Posto Policial no Aeroporto Internacional de Brasília tem 80 m², e está localizada na Praça de Serviços do terminal aéreo - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) irá inaugurar um novo posto no Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck, na próxima segunda-feira (20/5), às 16h.

Localizada na Praça de Serviços do terminal aéreo, a nova sede ocupará um espaço de 80 m², próximo a diversos estabelecimentos como bancos, um laboratório de análises clínicas e o Detran, facilitando o acesso ao público. A iniciativa visa atender de forma rápida e eficaz as necessidades dos mais de 14 milhões de passageiros que transitam pelo aeroporto JK anualmente, segundo dados da administradora Inframérica. Para a implementação da nova sede, que já conta com a nova identidade visual da PCDF, foram investidos aproximadamente R$ 140 mil na adequação do espaço.

O posto policial funcionará 24 horas por dia, oferecendo atendimento para ocorrências policiais. Além disso, haverá atendimento ao público para a emissão de carteiras de identidade, serviço que será prestado das 8h às 20h, mediante agendamento prévio no site da PCDF.

De acordo com a corporação, inaugurar este novo posto policial representa um importante avanço na modernização e eficiência dos serviços prestados pela PCDF, beneficiando tanto os moradores locais quanto os visitantes de Brasília.