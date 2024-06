Devotos vão à missa para celebrar o dia de Santo Antônio

Celebrado nesta quinta-feira (13/6), o dia de Santo Antônio reúne fiéis que vão à missa para pedir por graças, agradecer pelas bênçãos alcançadas e pegar o famoso pãozinho abençoado, característico da festa. No Santuário de Santo Antônio, localizado na 911 Sul, a programação segue durante o dia inteiro, com missas a cada uma hora, festa com barracas de comidas e entrega de pães o dia inteiro.

Por volta das 10h, a celebração no Santuário estava lotada. O Frei Edgar Alves, pároco do Santuário Santo Antônio, destacou que o fluxo de fiéis estava alto desde que a programação foi iniciada, às 6h. Ele explicou que os fiéis que frequentam as missas são devotos do Santo e costumam passar o dia inteiro nas dependências da paróquia. “Eles vêm para rezar e pedir a intercessão de Santo Antônio, que é um santo que intercede junto a Jesus para que um milagre aconteça na vida dessas pessoas. É um momento de aprofundamento na fé na espiritualidade, as pessoas também vêm para agradecer pelas graças já obtidas. É uma data muito esperada.”

A distribuição dos pãezinhos abençoados é um dos momentos mais aguardados pelos católicos. O Frei explicou a origem da tradição. “Santo Antônio tinha uma preocupação com a outra pessoa, então ele primeiro rezava, pois tinha uma vida de oração profunda, e depois ia para a parte prática, ou seja, a caridade, ele levava o pão que, além de alimentar o material, serve de alimento espiritual. O acolhimento que Santo Antônio fazia com as pessoas, alimentava-as e dava ânimo, depois de sua morte os padres continuaram com a tradição e, quando os portugueses chegaram ao Brasil, trouxeram essa devoção, que cresceu muito em nosso país e ainda hoje a gente segue com essa tradição”, ensinou.

Tradição

A ida à celebração é considerada tradição pelo casal de aposentados, Ligia Castro da Silva, 77 anos, e Marcos José da Silva, 78, morador da 710 Sul. Eles contaram ao Correio que vão à missa no dia de Santo Antônio há mais de 50 anos. “Essa é uma data épica, não só para aqueles que pretendem casar, mas também pelo fervor que temos ao Santo. Nós temos 56 anos de casados, mas alcançamos incontáveis graças que vão além disso, só o fato de estarmos participando deste evento já é uma graça”, disse Marcos.

Ligia estava empolgada com a entrega dos pães abençoados. Por volta das 10h já tinha garantido os seus. “Gosto sempre de colocar dentro da lata onde guardo o arroz e o açúcar, esse é o pão da fartura. Em casa, nunca nos faltou nada.” O casal contou que aproveita a oportunidade, todos os anos, para levar os pães aos filhos, netos e todos os parentes que não conseguem ir ao Santuário para assistir à missa.

Maria do Socorro Santos, 84, saiu do Riacho Fundo 1 para assistir à missa no Santuário. Ela contou que segue a tradição há cerca de 15 anos e sempre sai cedo para ir ao local. Sobre as graças recebidas, listou o matrimônio da filha e a saúde da família. Acompanhada da irmã, Maria Duo Costa, 81, assistiu À celebração das 9h e logo abençoaram os pães para levar para casa. “É o segundo ano que eu venho, minha irmã me trouxe porque temos muita devoção, a fé é grande. Eu pedi ao santo um esposo trabalhador, quando era jovem, e ele me deu em menos de um ano. Nossa fé foi herdada dos nossos avós e pais e a gente continua”, declarou Maria Duo.









Serviço - festividades

Paróquia e Santuário de Santo Antônio (911 Sul)

» Missas de hora em hora, a partir das 6h até 20h, com a última sendo celebrada pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa.

» Festa com barracas de comidas a partir das 11h.

» Entrega de pães à comunidade durante todo o dia.

Paróquia Santo Antônio (QNM 29, Ceilândia Sul)

» Missa às 9h e às 19h, com a última tendo a presença de dom Vicente Tavares.

» Às 19h, festa com barracas de comidas e música ao vivo de hoje a domingo.

» Entrega de pães à comunidade, hoje,

durante todo o dia.