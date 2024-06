Concentro reúne empresas juniores para conexão e negócios

O evento ‘Sábado Jr: Conectados pelo Propósito’ vai reunir Empresas Juniores (EJ) da capital para possíveis conexões e negócios neste sábado (15/6), no IESB da Asa Sul, das 9 às 20h. O evento é realizado pela Concentro (Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal), que atualmente representa 56 empresas de oito instituições de ensino tanto públicas quanto privadas.

Empresas das áreas de economia, produção, saúde, comunicação, entre outros, estarão assistindo as palestras de pós juniores que agora estão no mercado sênior e de patrocinadores. Durante momentos didáticos, terão ensinamentos sobre a construção em equipe, utilizando metodologias de organização e priorização.

O evento é aberto para possíveis parceiros e público engajado. Como convidado especial, o gerente de Planta da Bunge, Alessandro Trombeta, vai trazer a pauta do papel da ambidestria organizacional no crescimento sustentável do negócio.

O presidente da Concentro, Gabriel Yudi Okamoto, 21 anos, conta que o principal lema desse evento é conectar propósitos. “Vai reunir pessoas de diferentes ramos além de servir como uma forma de capacitar por meio da troca de ideias”, diz.



Serviço:

‘Sábado Jr: Conectados pelo Propósito

Local: Iesb, campus da Asa Sul

Horário: das 9 às 20h.