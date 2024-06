Homem é preso em Santa Maria acusado de homicídio qualificado

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (14/6), por volta das 6h, acusado de homicídio qualificado. O crime foi cometido no dia 4 deste mês em Santa Maria, e o motivo teria sido vingança, uma vez que a vítima teria esfaqueado o cunhado do investigado no dia anterior.

A operação foi conduzida por uma equipe da 33ª Delegacia de Polícia (DP), que depois cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado e recolheu uma arma, utilizada no crime, munições, um carregador de pistola e as roupas que teriam sido vestidas pelo acusado no dia em que o assassinato ocorreu.

O homem foi encaminhado à 33ª DP e autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito após o encerramento das averiguações e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da PCDF