Congresso religioso promove diálogo sobre experiência positiva

Congresso Anual das Testemunhas de Jeová de 2024, com o tema ‘Declare as Boas Novas!’ - (crédito: Reprodução JW/Testemunhas de Jeová)

Com o intuito de promover diálogos sobre experiências positivas, começou nesta sexta-feira (14/6) o Congresso Anual das Testemunhas de Jeová de 2024, com o tema Declare as Boas Novas!. O evento, que se estende até o domingo, ocorre simultaneamente em mais de 500 idiomas ao redor do mundo.

Em Brasília, o encontro acontece no Salão de Assembleias e tem programação gratuita, incluindo debates e apresentação do programa Declare as Boas Novas!, que inclui vídeos baseados na Bíblia, palestras e entrevistas com temas variados, tais como: Boas novas eternas — O que significam?, Por que não temos medo de más notícias e Apeguem-se firmemente às boas novas — Por que e como?.



Adriano Faria, porta-voz das Testemunhas de Jeová, destacou a importância do congresso: "Esses eventos são o ponto alto do ano para milhares de pessoas que desejam ter uma experiência positiva em suas vidas".

No sábado, haverá uma cerimônia de batismo para estudantes da Bíblia das cidades vizinhas. Além disso, um filme em duas partes será exibido nas manhãs de sexta-feira e sábado, prometendo cativar o público. Antes do evento, as Testemunhas de Jeová promovem uma campanha para convidar todas as pessoas da cidade e região.

No ano anterior, mais de 12 milhões de pessoas participaram dos cerca de 6 mil congressos realizados mundialmente. Inscrições para participar do evento devem ser realizadas no e jw.org.

Saiba mais



O quê: Congresso Anual das Testemunhas de Jeová de 2024 com o tema ‘Declare as Boas Novas!’.

Quando: 14 a 16 de junho de 2024.

Hora: Sexta-feira, das 9h20 às 16h55; Sábado, das 9h20 às 16h55; Domingo, das 9h20 às 15h35.

Onde: Salão de Assembleias das Testemunhas de Jeová – Rodovia BR-040, Km 14, Luziânia-GO.

Quem: Aberto a toda a comunidade, com entrada gratuita.

Mais informações: Cada dia terá um intervalo de 1h20 para almoço. O evento incluirá palestras, entrevistas e vídeos baseados na Bíblia. Para mais detalhes, acesse jw.org.

Saiba Mais Cidades DF Concentro reúne empresas juniores para conexão e negócios

Concentro reúne empresas juniores para conexão e negócios Cidades DF Eixão recebe evento de conscientização sobre doenças raras neste fim de semana

Eixão recebe evento de conscientização sobre doenças raras neste fim de semana Cidades DF Diário Oficial: reforma das quadras comerciais da Asa Norte é aprovada