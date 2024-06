Educadores do DF celebram a posse; veja a lista de convocados

"É a realização do grande sonho da minha vida. Estudei em escola pública e poder ensinar o futuro da nossa sociedade será muito gratificante, porque foi assim que eu consegui chegar onde estou", celebra Denilson de Silveira Alves, 34 anos, recém-nomeado professor de línguas da rede pública de ensino da capital federal. Ele é um dos mail de três mil novos servidores da educação empossados na última sexta-feira pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

Criado em Ceilândia, Denilson é formado em letras com habilitação em francês pela Universidade de Brasília (UnB). Ele esbanja felicidade de estar onde sempre desejou: dentro de uma sala de aula, ensinando francês. Denilson trabalhará em um dos Centros Interescolares de Línguas (CIL), embora o local exato ainda não tenha sido definido. "Eu estudei muito e sempre sonhei em exercer a profissão que sempre quis. Ser professor é a realização de uma família inteira", celebra. Clique aqui e veja a lista dos convocados.

Dos servidores empossados por Ibaneis em uma cerimônia na Praça do Buriti, foram nomeados 3.104 professores, 80 pedagogos e 258 gestores de políticas públicas e gestão educacional que reforçarão a rede pública de ensino. "É a maior nomeação da história da educação da nossa cidade. Estamos fazendo um grande investimento na educação, atendendo às necessidades dos usuários do sistema público de educação, com foco na melhoria do ensino na capital da República", declarou Ibaneis.

Agilidade

Segundo a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, os professores serão distribuídos entre as mais de 800 escolas das 14 coordenações regionais de ensino do DF. Todos os nomeados têm até 30 dias — a contar de sexta-feira — para tomar posse, além de cinco dias para entrar em exercício. A prioridade será dada às áreas com maior necessidade de docentes.

"Estamos muito felizes com a agilidade na nomeação de todas as vagas previstas no concurso público regido pelo Edital nº 31, de junho de 2022, incluindo as do cadastro de reserva. A ampliação do quadro de servidores efetivos da educação é uma prioridade do governador Ibaneis e demonstra o compromisso com a qualidade de ensino", destacou Hélvia.

Yasmin Cavalcante, 27, também vive a ansiedade de iniciar na área educacional. A psicóloga lembra que aguardou por dois anos para exercer a função nas escolas públicas do Distrito Federal. "Faltam profissionais qualificados nas escolas, e mesmo assim nos impediram de exercer nosso papel na educação por todo esse tempo", declara Yasmin.

Ana Rita Dutra, 27, é outro exemplo de perseverança. Formada em psicologia, ela sempre desejou trabalhar na área educacional e agora, com o sonho realizado, está cheia de felicidade. “Minha trajetória na faculdade sempre foi voltada para isso e, agora, será minha primeira vez atuando em uma escola depois de formada. Estou muito ansiosa para conhecer as escolas, o trabalho, e tudo que me aguarda nessa nova fase”, vibra Ana.

Ana Rita sempre almejou trabalhar na área educacional (foto: arquivo pessoal)

Nova etapa

Estar em uma instituição renomada, reconhecida em todo o país por sua excelência em várias disciplinas musicais, é um marco para Roberto Carvalho, 34. Músico autônomo há mais de 10 anos, Roberto sempre almejou a Escola de Música de Brasília e, finalmente, conseguiu a tão desejada aprovação em um concurso público.

“Estou muito feliz. Vou dar aula em um local de muita tradição, conhecido em todo o país. Não é apenas estar em um cargo público, mas prestar um serviço de qualidade para a sociedade”, comenta. “Ser professor autônomo por mais de 10 anos foi quase um sacerdócio. Eu respiro música, eu vivo a música, e essa experiência me dá uma bagagem para ensinar mais pessoas tudo o que sei”, recorda.