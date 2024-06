Feminícidio: suspeito já estuprou e matou adolescente dentro do metrô

O principal suspeito de cometer feminicídio na tarde deste sábado (15/6), Wederson Aparecido Ananias de Moura, 36 anos, tem uma vasta ficha criminal. Conhecido como “Risadinha”, Wederson é condenado por estuprar e matar uma adolescente de 15 anos dentro do sistema de ventilação da estação de metrô Rodoviária do Plano Piloto, em 2006.

Ao documento, ao qual o Correio teve acesso com exclusividade, descreve que a vítima, que era moradora de rua, havia se recolhido para dormir num canto reservado do sistema de ventilação do metrô. De acordo com a denúncia do Ministério Público, por volta de 4h de 16 de novembro daquele ano, ele estuprou a vítima e, após o ato, a assassinou a facadas. Wederson chegou a ser condenado a 30 anos de prisão, e estava em prisão domiciliar desde 2022.

No prontuário prisional dele, obtido também com exclusividade pelo Correio, ele possui uma vasta ficha criminal. Ao todo, são 29 ocorrências, sendo 23 delas dentro do próprio Complexo Penitenciário da Papuda.O réu chegou a chefiar o “jogo do bicho” dentro da cadeia e também foi preso por tráfico de drogas, além de ser um dos incentivadores de rebeliões que ocorreram entre 2006 e 2022 na prisão. Em uma das ocorrências, ele tentou matar um colega de cela com duas escovas de dente afiadas.

Nesse caso, ficou 10 dias confinado na solitária. Durante o período de confinamento, Wederson chegou a participar de terapias que incentivam a ressocialização de presos, além de acolher presos que cometeram crimes sexuais. De acordo com investigadores à reportagem, Wederson é considerado um criminoso de alta periculosidade, tendo inventado várias identidades ao longo da vida criminosa para tentar se safar.

Um dos exemplos é que Wederson possui, “oficialmente”, mais um nome: Marcus Antônio da Silva. Policiais militares e civis estão em diligências para encontrá-lo, após o feminicídio cometido por ele contra Jainia Delfina de Assis, 42 anos neste sábado (15/6)