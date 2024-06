Idosa com deficiência visual escapa de incêndio em Samambaia

Uma casa na QR 303, de Samambaia, pegou fogo na noite de sábado (15/6). A dona do imóvel, uma idosa de 73 anos, que tem deficiência visual, conseguiu escapar sem ferimentos. Uma ave de estimação não resistiu e morreu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local por volta de 20h40, e conseguiu conter o incêndio, que atingiu apenas um quarto, de aproximadamente 10m². Apesar dos esforços, a cama e parte do forro do quarto foram danificados.

Durante o resgate, a guarnição conseguiu salvar um cachorro de estimação da idosa.

Como a moradora não se feriu, ninguém foi transportado ao hospital. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para resguardar o local e a perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas do incêndio.