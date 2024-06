Vítima de feminicídio será enterrada nesta terça-feira (18/6)

O velório e sepultamento de Jainia Delfina de Assis, vítima de feminicídio, acontecerá nesta terça-feira (18/6) no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. O velório será realizado a partir das 9h na capela 4 e o corpo será sepultado às 11h. Jainia foi a oitava vítima de feminicídio no Distrito Federal somente no ano de 2024. A mulher foi morta aos 42 anos pelo companheiro, Wederson Aparecido Ananias de Moura, 36, com duas facadas no pescoço. Jainia deixa três filhos, de 19, 15 e 4 anos.

O autor foi preso em flagrante um dia depois do crime, na manhã de domingo (16/6), pela Polícia Militar do DF (PMDF). Momentos antes da chegada dos policiais, populares e parentes da vítima agrediram o homem, que teve de ser encaminhado ao Hospital de Base (HB) para passar por exames. À PMDF, o homem confessou o crime.

Velório de Jainia Delfina acontece nesta terça-feira (18/6) no Campo da Esperança de Taguatinga (foto: Divulgação)