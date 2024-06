1,7 mil beneficiários do Cartão Prato Cheio precisam regularizar situação

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) identificou 1.736 moradores do Distrito Federal que estão em situação irregular para receberem o Cartão Prato Cheio. Essas pessoas estão aguardando para serem contempladas ou tiveram o crédito de R$ 250 do programa bloqueado.

Essas pessoas devem entrar em contato com Sedes pelo e-mail pratocheio@sedes.df.gov.br ou pelos telefones 3773-7279 / 7276 / 7264 para saber o motivo do bloqueio ou não liberação do benefício e apresentar os documentos necessários. Nesse contato, o beneficiário deve informar os dados pessoais para identificação, como nome completo, CPF, RG e data de nascimento.



De acordo com a Sedes, se houve erro, o beneficiário vai receber as parcelas retroativas do cartão. Mas, se comprovado que há indícios de irregularidade no recebimento, a pessoa terá o nome inscrito na dívida ativa para ressarcimento aos cofres públicos.

Dos que estão em situação irregular, 802 foram suspensos pelo controle preventivo, que envolve a fiscalização de pessoas que fizeram a solicitação no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e aguardam a liberação do benefício. Outros 934 foram suspensos pelo chamado controle repressivo, que monitora os beneficiários que já estão recebendo as parcelas.

*Com informações da Agência Brasília