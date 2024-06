Motorista é preso após 20km de perseguição na BR-060

PRF prende motorista após 20 km de perseguição, no Riacho Fundo - (crédito: Divulgação/PRF )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na segunda-feira (17/6), um homem de 28 anos, na BR-060, na altura do Riacho Fundo. O condutor, que estava sob efeito de entorpecentes no momento da abordagem, foi detido após ser perseguido pelos agentes por mais de 20 quilômetros.

De acordo com a equipe da PRF que participou da ocorrência, o suspeito, que se chama Diego, já havia furado bloqueios policiais nas cidades de Ouro Verde e Campo Limpo, em Goiás. A mãe do condutor afirmou que, após uma briga familiar, ele pegou as chaves de um Hyundai Creta à força e fugiu em direção a Brasília.



Os agentes federais receberam um pedido de apoio para abordar o veículo suspeito por volta das 12h30. O Creta foi visto em alta velocidade nas proximidades da Unidade Operacional da PRF, no Recanto das Emas, momento em que os policiais iniciaram o acompanhamento tático.



Segundo a corporação, o motorista não obedeceu às ordens de parada dos agentes, mesmo após várias tentativas de sinalização, e permaneceu em alta velocidade por cerca de 20 quilômetros. Durante a perseguição, o suspeito fez ultrapassagens perigosas pelo acostamento e quase colidiu com um ônibus de transporte de passageiros e outros veículos.



A perseguição só terminou após o Creta colidir com o meio-fio na entrada do Riacho Fundo, o que fez com que os pneus dianteiro e traseiro esquerdos furassem. O suspeito ainda ainda resistiu às ordens para desembarcar do veículo e à voz de prisão, mesmo após a batida.



O homem estava com o direito de dirigir suspenso até 23 de janeiro de 2025. Questionado a respeito da razão da direção perigosa, o motorista explicou que havia saído de Petrolina de Goiás após uma discussão familiar. Revoltado, ele pegou as chaves do carro sem autorização e fugiu.



Contatos telefônicos com a Polícia Civil de Goiás e com a mãe do detido confirmaram a briga e a suspeita de dirigir sob influência de substância entorpecente. O teste de etilômetro deu negativo para consumo de álcool. Diego foi conduzido à 27ª Delegacia da Polícia Civil (Recanto das Emas).