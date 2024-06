Apostadores sonham com os R$ 60 milhões da Mega-Sena 

O próximo sorteio da Mega-Sena será na noite desta quinta-feira (20/6). O felizardo que conseguir acertar as seis dezenas vai levar para casa R$ 60 milhões, montante que atiça a imaginação de apostadores do Distrito Federal, que buscam as casas lotéricas para fazer a famosa fezinha.

João Eustáquio, 78 anos, é um dos jogadores que não perderam a oportunidade de contar com a sorte e mudar de vida pela bolada da Mega. “Eu investiria em imóveis e viajaria mundo afora. Voltaria para a Europa, por onde eu já estive, e conheceria países da Ásia”, revela o aposentado.



Já Cristina Oliveira, 46, diz que contribuiria para que outros também mudassem de vida e adquiriria um apartamento em endereço nobre de Brasília. “Eu viajaria, compraria um apartamento bom na quadra 500 do Sudoeste e ajudaria as pessoas. Mas não dá para ajudar muito não, porque se não fico pobre de novo”, pondera.



Saiba como jogar



O acertador dos 6 números sorteados recebe o prêmio principal. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar 4 ou 5 números dos 60 disponíveis no volante de apostas.



Na modalidade chamada de “Surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.



Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana — terças, quintas e sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o valor da aposta.