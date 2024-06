Homem é esfaqueado na Rodoviária e pede socorro à PMDF

Por volta das 6h desta quarta-feira (19/6), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi procurada por um homem de 46 anos que havia acabado de ser esfaqueado. Ele pediu socorro aos policiais que atuavam no posto localizado na Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo os militares, a vítima, que não teve a identidade divulgada, chegou a revelar o nome de quem havia desferido os golpes, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que o encaminharam ao Hospital de Base. O homem apresentava uma perfuração no lado esquerdo do pescoço e estava consciente e orientado, quando foi encaminhado ao hospital.