Ossada humana é encontrada em área de mata, no Paranoá; PCDF investiga

Uma ossada humana foi encontrada na tarde desta quarta-feira (19/6), no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, em uma área de mata conhecida como Pinheiral do Paranoá. No perímetro onde estava o cadáver, havia indícios de incêndio, o que leva a crer que o corpo foi carbonizado.

A ossada foi localizada por um funcionário da empresa Associação Atlética do Banco de Crédito Real do DF. O homem limpava a cerca da chácara da associação juntamente com outros cinco trabalhadores quando encontraram o cadáver a cerca de 10 metros de distância.

Uma ocorrência policial foi registrada na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), que investiga o caso. A ossada será encaminhada para análise e possível identificação da vítima.