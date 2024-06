Mutirão do GDF vai prestar serviços gratuitos para população de rua

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai oferecer nesta quinta-feira (20/7) atendimento gratuito para pessoas em situação de rua. O Mutirão de Atendimento à População em Situação de Rua (PopRuaJud) será realizado no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade entre 8h e 16h. Na ocasião, serão oferecidos serviços para ajudá-los com problemas legais, de saúde e de falta de documentos.

Essa será a sétima edição do PopRuaJud, que ocorreu pela última vez no fim de 2023, quando foram montados vários estandes onde os visitantes podiam emitir documentos (como registro civil, CPF, título de eleitor, Carteira de Trabalho digital e mais), cadastrar-se nos sistemas de assistência e benefícios do governo federal, receber atendimentos relacionados a benefícios sociais e FGTS, obter serviços médicos, odontológicos e de beleza, entre outros.

Quem coordena a ação é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em parceria com diversos órgãos do GDF. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), por exemplo, prestará assistência jurídica e psicossocial durante o dia, apoiada por unidades móveis de atendimento itinerante.

*Com informações da Agência Brasília e da DPDF