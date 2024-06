Áreas de Brazlândia e Taguatinga ficarão sem energia nesta quinta (20/6)

Algumas regiões de Brazlândia e Taguatinga ficarão sem energia nesta quinta-feira (20/6). A interrupção será necessária para a realização de serviços como a poda das árvores nos locais atendidos e a manutenção da rede elétrica.

A parada em Brazlândia será um pouco mais longa. Para aparar as árvores de maneira segura, a energia será desativada entre as 10h e as 16h no Núcleo Rural Alexandre Gusmão. Em Taguatinga, o trabalho irá afetar as áreas da DF-095, Km 7,5, Estrada Parque Ceilândia, Via Estrutural, Chácaras 13, 12 e 14. Nesses locais, será realizado o trabalho de manutenção das redes.

Caso a energia elétrica caia em alguma região fora das programadas, os afetados podem entrar em contato com a Neoenergia por meio do telefone 116. O número 0800 701 01 55 também é uma opção para o atendimento de pessoas com deficiências auditivas ou de fala, desde que tenham equipamentos telefônicos adequados para a função.



*Com informações da Agência Brasília