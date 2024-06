10 alunos da rede pública serão selecionados para colônia de férias no DF

Cerca de 10 bolsas gratuitas para uma colônia de férias serão distribuídas para crianças de 4 a 12 anos que estudam nas Escolas Classe 113 Norte, 115 Norte, 316 Norte e 415 Norte. As atividades realizadas pela Kalango Escola de Aventura começam no dia 1° e terminam em 26 de julho. A seleção dos alunos da rede pública será com base na necessidade financeira das famílias e no desempenho escolar do aluno.

O evento que vai entreter as crianças durante as férias, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas, proporciona várias atrações e atividades ao ar livre, distante de celulares e televisões, e conta com mais de 12 modalidades para diversão.

Entre as diversas opções estão: aulas de stand-up paddle (SUP), caiaque, escalada, skate, slackline, parkour, futsal, basquete, vôlei, bets, queimada, pique-pega, bolinha de gude e soltar pipa. Exercícios na piscina, educação ambiental, aulas de culinária mirim e piqueniques também fazem parte do cronograma.

As atividades ocorrem no Clube do Congresso e na nova unidade do Clube ARCEF - SEAGRI, localizada na Asa Norte. É nessa nova unidade que o projeto de inclusão dos 10 alunos da rede pública será desenvolvido. No local, serão oferecidas as mesmas atividades, exceto as náuticas, como SUP e caiaque, que ocorrerão no Lago Paranoá.







Informações e valores

A colônia de férias funcionará de 1º a 26 de julho, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. Os valores são:

- R$ 399,00 por uma semana

- R$ 749,00 por duas semanas

- R$ 899,00 por três semanas

- R$ 1.099,00 pelo mês inteiro

- R$ 99,00 por dia

Serviço

*Colônia de férias - Kalango Escola de Aventura*

Locais:

*Clube do Congresso:*

- Endereço: SHIN QI 16, Área Especial - Lago Norte

- Não é necessário ser associado para se matricular, mas sócios ganham desconto.





*Clube ARCEF (nova unidade):*

- Endereço: STN, número 100 - Asa Norte (atrás da Embrapa e Boulevard Shopping)

- Também não é necessário ser associado da ARCEF, mas servidores da Secretaria de Agricultura têm desconto nas mensalidades.





Mais informações:

Educador Vitor Bueno

- Telefone: 98211-4943

- Instagram: [@kalangoescola](https://instagram.com/kalangoescola)

- Site: [www.kalangoescoladeaventura.com.br](http://www.kalangoescoladeaventura.com.br)

- E-mail: vitor@jornaldolagonorte.com.br