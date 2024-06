Lanchonete pega fogo na Esplanada dos Ministérios

Uma lanchonete localizada na Esplanada dos Ministérios foi atingida por um incêndio, no início da tarde desta quarta-feira (19/6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local às 14h16.



O incidente ocorreu entre os blocos B e C, no sentido Congresso Nacional, ao lado de uma casa lotérica. As chamas se concentraram na fritadeira elétrica do estabelecimento.



Os bombeiros conseguiram controlar o fogo antes que se propagasse para o restante do imóvel. Ventiladores foram utilizados nas edificações vizinhas, em razão da grande quantidade de fumaça.



Segundo a CBMDF, o proprietário da lanchonete recusou a perícia dos agentes.