Carreta carregada de bois tomba e deixa duas pessoas feridas na BR-060

Dois homens ficaram feridos após uma carreta de transporte de bois tombar na rodovia BR-060, entre o Engenho das Lages e a Sete Curvas, nesta quarta-feira (19/6). Devido ao impacto, pelo menos dois animais morreram no local. Não se sabe o que provocou o acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local por volta de 19h50 e constatou que o caminhão estava tombado no canteiro central da rodovia. O condutor da carreta, de 47 anos, apresentava escoriações no braço esquerdo. Já o passageiro, de 33 anos, apresentava suspeita de fratura no pé esquerdo e dores no tórax.

Os dois foram atendidos pelos socorristas e transportados, conscientes e orientados, para o Hospital Regional do Gama, pela ambulância da concessionária da rodovia.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).