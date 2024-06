Dia Mundial do Refugiado: quem são os indígenas que escolheram o DF

No âmbito da educação, o DF acolhe a comunidade indígena de venezuelanos na Escola Classe Morro da Cruz, em São Sebastião, e na Escola Classe Café sem Troco, no Paranoá - (crédito: Mary Leal/Secretária de Estado de Educação do DF)

No Distrito Federal há 217 indígenas refugiados. Desse total, a maioria veio da Venezuela e são de etnia Warao, com 198 pessoas, seguido dos povos Pemón (10), Kariña (5) e Wayúu (3). Os dados são do painel de perfil populacional indígena da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur. No Dia Mundial Do Refugiado, celebrado nesta quinta-feira (20/6), o Correio detalha quem são esses povos originários que escolheram o DF para recomeçar a vida.



A presença de refugiados Warao é a mais expressiva em todo o Brasil. Essa é a comunidade indígena mais antiga da Venezuela e é caracterizada pelas habilidades de pesca e agricultura. Esse povo considera o buriti a “árvore da vida” e se alimentam de seus frutos, do amido retirado do tronco (chamado yuruma) e de insetos e outros produtos secundários associados à planta.



No Paranoá, o governo do Distrito Federal disponibilizou dez casas para abrigar as 46 famílias do povo Warao. Os indígenas moram em estruturas construídas no ano passado, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).



O povo Pémon, conhecido como “taurepang” no Brasil, é uma comunidade formada por três grupos, cuja única distinção é o dialeto: os Arekuna, localizados ao norte do território venezuelano; os Taurepang, ao sul; e os Kamarokoto, na região noroeste. A economia pemón se fundamenta na agricultura, na caça e na pesca. O principal cultivo é de mandioca, tanto amarga quanto doce. O artesanato também é fonte de renda dessa comunidade, e as mulheres pemón fabricam cerâmicas, vasos de barro e cestos de fibras vegetais.

Já o povo Kariña é uma etnia caribenha que tem parentesco com o povo Pemón. A sociedade Kariña está organizada em comunidades lideradas por um governador (o chamado “capitão” ou “depooto”), eleito em uma assembleia para representar a comunidade por três anos. Paralelamente, existe um conselho (conika) formado por anciãos que lutam pelos interesses do povo. A principal atividade econômica dessa comunidade é a agricultura, sendo a mandioca e o milho os cultivos mais importantes.



