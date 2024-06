GDF convoca 100 enfermeiros aprovados em concurso público

O Governo do Distrito Federal (GDF) convocou 100 enfermeiros aprovados em concurso público para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria de Saúde (SES-DF). O decreto de nomeação foi publicado na edição desta quinta-feira (20/6) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A decisão consta nas páginas 44-45. Somando-se às últimas nomeações, são, no total, 120 novos profissionais de enfermagem chamados para a pasta em menos de um mês.

No dia 4 de junho, foram nomeados 187 novos profissionais, incluindo 20 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem e 146 médicos. Anteriormente, em abril, haviam sido convocados 461 médicos, sendo 240 efetivos, 200 temporários e 21 substituindo candidatos que não se apresentaram no chamamento público.

De acordo com a SES-DF, até abril deste ano, técnicos e enfermeiros foram responsáveis por mais de três milhões de procedimentos — uma média de quase 1 milhão de intervenções por mês.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressalta a importância da categoria para o atendimento de saúde no DF. “Hoje, os técnicos e enfermeiros representam o maior contingente da Secretaria de Saúde. Diariamente, prestam um serviço capacitado de cuidado e amor”, reforça.

O concurso para enfermeiro e médico ocorreu em 2022, com a oferta de 230 vagas imediatas para médicos, em diferentes especialidades, e 101 vagas imediatas para enfermeiros. A homologação do certame ocorreu em setembro do mesmo ano.