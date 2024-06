Primeiro dia do inverno registra mínima de 11,8ºC; umidade baixa permanece

Enfim, o inverno chegou! Para os brasilienses acostumados com ondas de calor, qualquer temperatura abaixo dos 20ºC já exige um casaquinho na mochila. E não é para menos. Nesta manhã, a Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou mínima de 11,8ºC. A tendência é que o frio permaneça e que a baixa umidade tome conta das próximas semanas.

A estiagem, como é de se esperar, também deve se manter até setembro. Em Brazlândia, por exemplo, não chove há 70 dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (21/6), o céu permanece claro, com poucas nuvens e névoa seca. A baixa umidade relativa do ar pode chegar à mínima de 30% no Distrito Federal, colocando a região está sob alerta amarelo, que indica perigo potencial.

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, alerta que, devido ao alerta amarelo, é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde, como manter boa hidratação; umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves. Além disso, atente-se à atitudes que possam provocar queimadas no Cerrado.

A temperatura pode bater os 28ºC e a umidade máxima deve ser 90%. No Plano Piloto, a mínima foi de 12ºC e máxima deve chegar a 26ºC. Já a umidade também fica entre 30% e 90%. Para o fim de semana, espera-se pouca variação. Já os ventos devem variar de fracos a moderados, com rajadas isoladas. Como o inverno vai até setembro, ainda dá tempo de aproveitar as roupas de frio que passam a maior parte do ano guardadas no armário. Então, capriche no look e bom fim de semana!