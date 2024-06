Morador do Guará está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (19/6)

Yoshinori Kubota Lima, um morador do Guará de 20 anos, está desaparecido desde a manhã desta quarta-feira (19/6). O jovem saiu de casa por volta das 9h com camisa social branca de manga longa, gravata, blazer, calça social preta, sapato social e mochila da Nike.

Ao Correio, a irmã dele, Pablynne Lima, que mora junto com Yoshinori, informou que o jovem foi com a namorada, que havia dormido na casa deles, para uma parada de ônibus na QE 42, próximo ao bar Traíra. Os dois entraram no coletivo 156.5, rumo à W3 Norte. A namorada dele desceu algumas paradas antes, na estação Guará. Ele continuou no transporte, mas não chegou ao trabalho, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Yoshinori desceu logo após a namorada, em uma parada no Guará I. A localização que a irmã dele conseguiu mostra que o rapaz caminhou da parada em que desceu até o Guará II, na QE 46, onde foi visto por volta das 11h35. As câmeras de segurança do local confirmaram que ele passou por lá e esta é a última imagem que se tem dele:

Pablynne registrou o boletim de ocorrência na 4ª DP do Guará por desaparecimento e segue à procura do irmão. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Yoshinori Kubota Lima pode entrar em contato pelo telefone (61) 9 8188-1353.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho.