'Podcast do Correio': Brasília recebe a 2ª edição do Brasília Design Week

A capital federal recebe, na primeira semana de julho, a segunda edição da Brasília Design Week (BDW 2024). Segundo os organizadores do evento, iniciativa é voltada à promoção dos trabalhos de designers na região e, consequentemente, ao aumento de negócios do setor localmente. Caetana Franarin, idealizadora do projeto, conversou com a subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, e a editora do Site, Mariana Niederauer, no Podcast do Correio. Ela deu detalhes sobre como será a edição deste ano.

Reconhecida como "Cidade Criativa do Design", desde 2017, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 2024, a capital nacional terá o início da semana do design brasiliense em 4 de julho. O encontro será no Museu Nacional da República e promete reunir renomados profissionais da área. "A gente está em outro patamar e muito feliz, porque a Design Week é uma plataforma agregadora de projetos. Ela é um grande período para a área do design. Durante a pandemia, foi o setor que mais sofreu. Foi sofrido porque todos tiveram que se reiventar, e (a semana) acabou virando, na verdade, o grande momento de salvação das pessoas. E trouxe alegria para os que estavam em casa", ressaltou Caetana.

Ela explicou que o design é uma área muito abrangente, que atua em diferentes frentes — como moda, gráfica, produtos, ambientes — com profissionais que interagem. "Em 2022, fizemos um design de produtos — que envolve moda, imobiliário, bijuterias e joias — e realizamos uma exposição de design gráfico. No DF, o design gráfico é muito forte, nós temos muitas empresas gráficas e de publicidade. É muito criativo", destacou.

Desafio

Caetana disse que fortalecer o mercado do design em Brasília ainda demanda esforço, especialmente na área da moda. Mas esse é um desafio que Caetana Franarin disse que pretende superar o quanto antes. "Quando fizemos o evento em 2022, trabalhamos exclusivamente com o design brasiliense, tivemos desfiles de moda com designers com locais. A Design Week quer servir como plataforma de qualificação para os designers, para mostrar seus projetos e potenciais", comentou.

De acordo com a empresária, o evento que ela vem conduzindo também pretende valorizar a mão de obra local e evitar sua ida para outros lugares. "A gente está perdendo os nossos designers, principalmente os de moda. Esses, quando crescem um pouquinho, vão (embora) para São Paulo porque lá o mercado é muito mais fácil de ser trabalhado do que aqui. Queremos mantê-los (no DF) porque muitos não querem sair (da região). Querem ficar no DF, mas muitas vezes não é possível porque o mercado (local) não abraça esse profissional", lamentou.

A segunda edição da Brasília Design Week (BDW 2024) trará 46 trabalhos de designers locais, que serão montados em estúdios de design, residências e casas comerciais de Brasília. Também mostrará projetos nacionais apresentados na semana de design de Milão (Itália) promovida este ano, além de criações estrangeiras que serão expostos nas sedes de representações estrangeiras em Brasília. "Estamos com parcerias com seis embaixadas: Itália, México, República Tcheca, Portugal, Espanha e França. (Designers dos países) cada uma delas está desenvolvendo um produto específico para ser apresentado ao público. Então, elas (as embaixadas) vão estar abertas à visitação, recebendo pessoas na semana de 4 a 11 de julho. Estamos levando jornalistas e influenciadores para fazer esse circuito. Teremos o circuito dos ateliês, das embaixadas e das lojas de arquitetura", deralhou Caetana.

Brasília DesignWeek

Local: Museu da República

Período: 4 de julho a 4 de agosto.

Entrada gratuita