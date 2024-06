Batida entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta e 3 feridas na DF-280

O motorista do Monza, veículo envolvido na ocorrência de trânsito, estava sob efeitos de álcool, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) - (crédito: Divulgação/ PMDF)

Um acidente entre um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa morta e três vítimas feridas. A colisão entre os automóveis ocorreu na manhã deste sábado (22/6), por volta de 6h, na região de Água Quente, na DF-280, próximo a Santo Antônio do Descoberto (GO). O motorista do Monza, veículo envolvido na ocorrência de trânsito, estava sob efeitos de álcool, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a PMDF, o caminhão freou para passar no quebra-molas, quando o carro de passeio acabou chocando-se na traseira, causando a colisão. O passageiro da frente não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado ainda no local. Outros dois indivíduos, também presentes no carro de passeio, ficaram feridos.



Segundo a PMDF, o condutor do Monza sobreviveu e, de início, se recusou a fazer o teste do etilômetro, para constatar a presença de álcool no sangue. No entanto, logo em seguida, ele decidiu que iria realizar o exame, que identificou a alcoolemia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das outras vítimas.