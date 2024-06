Homem invade casa de policial e é beleado em Taguatinga

Na noite desta sexta-feira (21/6), um homem foi baleado em Taguatinga, próximo ao Hospital Santa Marta. De acordo com informações obtidas pelo Correio, a suspeita é que o homem teria tentado entrar em uma residência na QSF 15 para efetuar um assalto. O dono da casa, um policial militar, disparou contra as pernas do indivíduo.

Com o suspeito foram encontrados uma arma falsa e uma faca. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e o homem foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em estado grave.



De acordo com a PMDF, quanto aos tiros, foram feitos em legítima defesa pelo policial, que buscava proteger sua integridade.