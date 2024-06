Morre homem que tentou assaltar policial de folga em Taguatinga

Um policial de folga baleou um homem após sofrer uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (21/6), na região de Taguatinga Sul. O suspeito portava uma faca e um simulacro de arma de fogo. Ele foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), ainda com vida, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o policial e outras testemunhas relataram que o indivíduo se aproximou de uma pessoa que passeava com o cachorro na rua e depois em direção ao policial, que também estava na companhia dos pets. O homem então apontou a arma para o servidor e anunciou o roubo. Imediatamente, diante da possível agressão, o policial efetuou disparos que atingiram a perna do suspeito.



Segundo a PMDF, apenas neste momento que conseguiram perceber que a arma usada na ocorrência era um simulacro. O policial militar se apresentou na 21ª Delegacia, onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que havia um mandado de prisão em aberto para o homem que tentou realizar o assalto.