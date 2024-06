Frio continua neste sábado (22/6) com mínima de 14°C e máxima de 28°C

Prepara os agasalhos e os cobertores, pois o frio deve continuar ao longo deste fim de semana no DF. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada na manhã deste sábado (22/6) foi de 13°C, na região de Águas Emendadas. No Plano Piloto, foi de 14°C. A temperatura deve aumentar no decorrer do dia, podendo chegar aos 28°C.

De acordo com Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, a umidade relativa do ar deve ficar entre 25% e 90%. “Tanto hoje quanto amanhã não haverá mudanças nas condições do tempo”, ressalta. O predomínio, segundo ele, é de Sol com poucas nuvens, sem nenhum indício de chuva no Distrito Federal.



A tendência deve continuar na capital do país. Alves afirma que as precipitações aparecerão, talvez, a partir de setembro ou outubro, quando, normalmente, as chuvas começam a dar o ar da graça no quadradinho. Enquanto isso, o frio permanece em Brasília.



Para se proteger



Desde segunda-feira, para quem não dispõe de recursos financeiros e nem ou de uma casa para se acolher contra o frio, poderá contar com o abrigo do Centro Integrado de Educação Física, na Asa Sul. O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu este espaço público para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam se abrigar e se proteger das baixas temperaturas, sobretudo pela noite. O ginásio conta com capacidade máxima para 100 pessoas. No local, elas contam com colchão, travesseiro, cobertor, kit higiene e duas refeições: jantar e café da manhã. Todos os itens e alimentos são gratuitos.

De acordo com o governador Ibaneis Rocha (MDB), o abrigo funcionará todos os dias da semana, das 19h às 7h, durante as baixas temperaturas. A ideia, segundo ele, é proteger os mais vulneráveis do frio que vem assolando a capital do país.