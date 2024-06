Espaço para crianças autistas é inaugurado em Shopping de Águas Claras

Um espaço encantador e inclusivo. O Felicittà Shopping, em Águas Claras, abre as portas para o Jardim Sensorial, que oferece uma experiência encantadora e enriquecedora, sobretudo para crianças com autismo. Iluminação suave, texturas fascinantes e sons da natureza. Um ambiente que proporciona a calmaria e vivência sensorial, com o intuito de ser uma área acolhedora para crianças de todas as habilidades.

O projeto faz parte da celebração do Dia Mundial do Orgulho Autista, que aconteceu em 18 de junho. Além disso, a iniciativa também integra a Campanha Orgulho Autista, promovida pela Felicittà. O Jardim sensorial funcionará por tempo indeterminado, de segunda à sexta, das 10h às 20h e, aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é totalmente gratuita.



Saiba Mais Cidades DF Após promoção, clientes reclamam de falta de sanduíche em restaurantes do DF

Após promoção, clientes reclamam de falta de sanduíche em restaurantes do DF Cidades DF Coletivo Não é Não! faz treinamentos contra o assédio para estabelecimentos

Coletivo Não é Não! faz treinamentos contra o assédio para estabelecimentos Cidades DF Princípio de incêndio atinge primeiro andar de prédio no Guará II

A inauguração do ambiente é um marco especial e significativo na promoção da conscientização sobre o Transtorno Espectro Autista (TEA). Com o atual trabalho, o shopping reforça a necessidade de criar um lugar acolhedor e estimulante, que abrace a diversidade. Proporcionando, ainda, oportunidades igualitárias para crianças e familiares.