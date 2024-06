Após promoção, clientes reclamam de falta de sanduíche em restaurantes do DF

Na sexta-feira (21/6), a rede de fast-food Giraffas comemorou o Dia Mundial da Girafa com sanduíches grátis para quem tem 1,90 metro ou mais de altura. A promoção ocorreu em todas as unidades de Brasília. No entanto, nem todos os clientes altos que foram ao restaurante conseguiram o lanche gratuito, pois os estoques esgotaram.

Uma das pessoas que retornou para casa sem o sanduíche grátis foi o administrador Márcio Cabral, 50 anos. Ele tem 1,98 m de altura e esteve nas unidades do Giraffa da 116 Norte e na 105 Norte. "Me senti enganado. Achei muito legal e comentei com todos no trabalho e com amigos. Aquilo que seria uma brincadeira legal, afinal, lembraram dos 'grandões', (mas) virou uma grande decepção. Fui a um dos restaurantes ao sair do trabalho e me deparei com outras pessoas que também estava lá e tinham acabado de ouvir que não tinha mais a promoção", relatou Cabral ao Correio.

"Consultei a postagem nas redes sociais da Rede Giraffas e não mencionava em nenhum momento que a promoção encerrava quando acabasse o estoque. Ao entrar novamente no Instagram do Giraffas, vi que isso estava recorrente. Várias outras pessoas do DF dizendo a mesma coisa. Fui a outro restaurante e ouvi a mesma história. Com isso, a sensação que bateu é de frustração. Para mim, isso é um (caso) de desrespeito ao código do direito do consumidor, e para aqueles que queriam entrar na brincadeira e foram para casa decepcionados", acrescentou o administrador.

Nas redes sociais do Giraffas, internautas compartilharam reclamações parecidas. "Vicente Pires não tem nada... E nada em lugar nenhum diz ser limitado", disse um. "Giraffas vazio às 18h na unidade do Gama e falaram que não tinha mais hambúrguer", afirmou outro. "Na loja giraffas do plaza 110/111, cheguei agora às 19h e disseram que acabou a promoção. A própria rede girafas não limitou horário", relatou um terceiro.



O que diz o Giraffas?

Ao Correio, a assessoria do Giraffas disse que a rede recebeu poucas reclamações e os estoques acabaram mais para o final do dia. Em resposta aos clientes no Instagram, a empresa afirmou que a disponibilidade da ação varia de acordo com o estoque de cada loja.

"O dia da Girafa foi tão grandioso que os estoques de algumas lojas acabaram. A disponibilidade da ação varia de acordo com o estoque de cada loja, assim como está em nosso regulamento. Fique de olho em nossa página para ficar por dentro das próximas novidades", disse a empresa.