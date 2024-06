Inclusão e bem-estar: jardim sensorial é nova atração do Felicittà Shopping

Um espaço inclusivo para celebrar o Dia Mundial do Orgulho Autista - (crédito: Divulgação)

O Felicittà Shopping, em Águas Claras, lançou uma novidade encantadora: o jardim sensorial. Em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, o espaço oferece uma experiência inclusiva e sensorialmente rica, voltada para crianças autistas.

O jardim sensorial é um refúgio onde os sentidos são perspicazes. Com iluminação suave, sons tranquilizadores da natureza e o canto de pássaros, o ambiente foi projetado para proporcionar uma experiência acolhedora e estimulante para crianças de todas as idades, promovendo interação e bem-estar.

A iniciativa faz parte da campanha Orgulho Autista do Felicittà Shopping, que visa aumentar a inclusão e a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). “O jardim representa um avanço significativo na promoção da inclusão”, destacou o shopping em comunicado. “Ao criar um ambiente acolhedor e estimulante, reafirmamos nosso compromisso em celebrar a diversidade e oferecer oportunidades iguais para todas as crianças e suas famílias”, completou.

O Fellicità recebe, até este sábado (22/6), a exposição de Lucas Quaresma (cartazes sobre o TEA).

Serviço

O jardim sensorial estará aberto por tempo indeterminado, funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.