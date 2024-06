Homem invade propriedade rural, mata boi e tenta vender a carne em Planaltina

Homem foi preso com com 150 quilos de carne bovina e R$ 204 - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (22/6), depois de invadir uma propriedade rural, em Planaltina, e atirar contra um boi. O suspeito também fez a retirada da carne do bicho para comercializá-la.

De acordo com policiais militares do Batalhão Rural, o indivíduo ainda foi apreendido com uma carabina calibre 22, uma espingarda de fabricação artesanal, 33 porções de droga, cinco munições calibre 22, além de 150 quilos de carne bovina e R$ 204. O suspeito foi encaminhado à 16ª DP.



Outras prisões

A PMDF prendeu, na madrugada de sexta-feira (21/6), quatro suspeitos envolvidos em furtos de cabos de telefonia, em Samambaia. Uma testemunha avistou os indivíduos carregando um veículo Fiorino com uma quantidade grande de cabos de telefonia. Após receber a denúncia, os policiais fizeram uma varredura na área até localizar o automóvel, na BR-060.

Depois de realizar a abordagem, a PM informou que no interior do Fiorino estavam dois homens na cabine e mais dois homens no compartimento de carga, junto aos cabos de telefonia. No carro estavam cerca de 250 quilos, aproximadamente, de cabos de energia. Os suspeitos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia, localizada em Samambaia Norte.