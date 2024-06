Programa de qualificação do GDF abre inscrições para novos cursos

Na próxima segunda-feira (24/6), o programa Qualifica DF vai abrir inscrições para 12.600 vagas em cursos de qualificação profissional. As modalidades disponíveis são atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, cabeleireiro, manicure e pedicure, entre outros. Os interessados em participar do programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet) têm até o dia 4 de julho para se inscrever no link disponível no site da pasta.



Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm uma carga horária total de 240 horas/aula e serão ministradas nos turnos matutino, vespertino e noturno. O Qualifica DF proporciona capacitação e qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. Os cursos são destinados a pessoas que buscam aprimorar habilidades e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho.



*Com informações da Agência Brasília

