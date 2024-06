Corpo de Yoshinori Kubota Lima será enterrado neste domingo (23/6)

Yoshinori Kubota Lima, 20 anos, será enterrado neste domingo (23/6) no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O corpo do jovem, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (19/6), foi encontrado no sábado (22/6) na QE 46 do Guará II. De acordo com a família, não haverá velório em capela pois a cerimônia será realizada com o caixão fechado. O sepultamento será realizado às 16h30 e o cortejo sairá da entrada principal do cemitério. Ao ser informada do falecimento, a família pediu doações para arcar com as despesas de velório e sepultamento. Por volta de 14h ainda deste sábado, o valor necessário já havia sido levantado.

O jovem trabalhava no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) e havia saído de casa pronto para o trabalho na quarta-feira (19/6). Pegou um ônibus com a namorada, que desceu antes dele, mas nunca chegou ao tribunal. A irmã do jovem, Pablynne Lima, chegou a registrar boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia (Guará). Yoshinori foi visto pela última vez caminhando em frente a um restaurante na QE 46 do Guará, próximo do local onde o corpo foi encontrado.

Yoshinori Kubota Lima será enterrado neste domingo (23/6) (foto: Divulgação)