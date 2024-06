Colisão entre dois ônibus deixa 7 pessoas feridas no Eixinho Sul

Com o acidente, o trânsito no local foi interditado - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma colisão entre dois ônibus, na manhã deste domingo (23/6), deixou sete pessoas feridas. O acidente aconteceu no Eixo W Sul (Eixinho Sul), na altura da quadra 111. A via precisou, ainda, ser bloqueada temporariamente para o atendimento das vítimas.

Acidente entre dois ônibus deixou sete feridos (foto: Divulgação/ CBMDF)

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as equipes de socorro chegaram ao local por volta de 7h20. O motorista da empresa Piracicabana, de 58 anos, não ficou ferido. Contudo, o condutor do ônibus da Pioneira, 46, queixava-se de dores no peito e no pescoço. Ele foi transportado para o hospital consciente e orientado.



Saiba Mais Cidades DF Homem invade propriedade rural, mata boi e tenta vender a carne em Planaltina

Homem invade propriedade rural, mata boi e tenta vender a carne em Planaltina Cidades DF Programa de qualificação do GDF abre inscrições para novos cursos

Programa de qualificação do GDF abre inscrições para novos cursos Cidades DF Corpo de Yoshinori Kubota Lima será enterrado neste domingo (23/6)

Em relação as sete vítimas, nenhuma sofreu ferimentos graves. Ambos apresentavam edemas e escoriações leves. A perícia foi acionada e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável por preservar a cena do acidente. Não há detalhes sobre a dinâmica da colisão.