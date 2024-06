Quadrilhas juninas trazem alegria e tradição ao Ginásio do Cruzeiro

Junho é sinônimo de muita festa, com fogueiras, comidas típicas e, claro, as tradicionais quadrilhas juninas. Num verdadeiro espetáculo de fantasias, ritmo e música, sete quadrilhas se apresentaram neste domingo (23/6) no Ginásio do Cruzeiro, concluindo a primeira etapa do circuito da Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno (Fequaju-DFE).

Lampião liderou um dos mais famosos bandos de cangaceiros do Nordeste brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. O cangaceiro inspirou uma vasta produção literária e artística no país, sendo também tema da Sanfona Lascada, primeira quadrilha a se apresentar. O dançarino Michael Douglas, 30 anos, deu vida ao "Rei do Cangaço", que morreu em 28 de julho de 1938.

"É muito gratificante ver o público bastante animado com nossa apresentação. O tema é sobre uma história forte, exigiu muito de nós. Estamos entregando aquilo em que trabalhamos intensamente, e ver as pessoas felizes é a maior gratificação que temos", vibra. "As pessoas têm uma visão negativa do cangaço, mas mostramos que há muita festividade nisso", conta.

Já a noiva de Lampião, Maria Bonita, foi retratada pela dançarina Lilian Suelen, 39 anos. Para ela, iniciar a noite de apresentações sempre provoca um frio na barriga, mas ressaltou a importância de oferecer um bom espetáculo ao público. "O nervosismo está a mil. Daqui para frente, vamos aprimorar nosso trabalho, que já é maravilhoso. Acredito que o resultado de um grande esforço seja o título. Vamos lutar por isso, pois fizemos uma apresentação perfeita", vibrou.

Coroação

As apresentações das quadrilhas juninas vinculadas à federação serão realizadas por etapas. Com a conclusão no Ginásio do Cruzeiro, a próxima ocorrerá em Planaltina, nos dias 28, 29 e 30 de junho; a terceira em Samambaia, nos dias 19, 20 e 21 de julho; e a quarta e última em Ceilândia, nos dias 27 e 28 de julho. O vice-presidente da Fequaju-DF, Geolando Gomes, destacou que as quadrilhas fortalecem a cultura popular e a preservação da tradição.

"Esse evento é o início de um ciclo muito bonito para nós. As quadrilhas também fomentam a economia criativa do Distrito Federal ,e ter esse público conosco é a coroação de um grande trabalho. Há quadrilhas que existem há quase 40 anos, trazendo alegria aos brasilienses", vibra.

Domingo (23/6)

18h - Sanfona Lascada

18h30 - Elite do Cerrado

19h30 - Segue o Fogo

20h15 - Sabugo de Milho

21h15 - Paixão Cangaço

22h00 - Aquarela Nordestina

22h45 - Oxente Vi