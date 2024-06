Incêndio atinge loja de sofás em Ceilândia e mobiliza bombeiros

Um incêndio atingiu uma loja de produção de sofás, no condomínio Vista Bela, na DF-180, em Ceilândia, na tarde deste domingo (23/6). O caso mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, os bombeiros depararam-se com um incêndio intenso no estabelecimento, que estava fechado no momento do incidente. Os militares conseguiram entrar dentro da loja e evitar com que o as chamas se propagasse para os imóveis vizinhos.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros sem danificar o pavimento superior do estabelecimento. Apesar dos esforços, todo o material presente na loja foi completamente destruído pelas chamas. Felizmente, não houve registro de feridos.

A perícia do CBMDF foi acionada para determinar as causas do incêndio. O estabelecimento ficou sob os cuidados do proprietário.