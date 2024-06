Semana começa com 581 vagas de emprego nas agências do trabalhador

Os interessados podem cadastrar seu currículo no aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A semana começa, nesta segunda-feira (24/6), com 581 vagas de emprego ofertadas nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Há posições para diferentes níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 3 mil.

A posição com maior salário é o de limpador de fachada alpinista industrial. São oferecidas oito vagas, na Asa Norte, para quem tem nível fundamental completo e experiência comprovada. Há ainda posições para outras duas funções com salários de R$ 3 mil: caseiro (agricultura), em Santa Maria, e mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores), em Taguatinga Norte.

As funções com mais vagas disponíveis são operador de telemarketing ativo, na Asa Sul, e orientador educacional, sem local de trabalho fixo. Para cada uma delas, serão contratadas 30 pessoas, com salário de R$ 1.412 mais benefícios. Ambas exigem ensino médio completo e dispensam experiência.

Os interessados podem cadastrar seu currículo no aplicativo Sine Fácil ou visitar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mesmo que as vagas disponíveis não sejam atraentes no momento, o cadastro permanece válido para futuras oportunidades, pois o sistema compara os dados com os perfis procurados pelas empresas.

Os empregadores podem se cadastrar nas agências do trabalhador ou no aplicativo Sine Fácil para ofertar vagas ou marcar entrevistas. Eles também podem solicitar atendimento através do e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília

