Tempo no DF: mínima de 10°C e máxima de 29°C nesta segunda-feira (24/6)

A semana começa nesta segunda-feira (24/6) com o frio matinal típico do inverno brasiliense. Com sol entre nuvens, fez 10°C nas primeiras horas do dia, a menor temperatura registrada hoje, na estação de Águas Emendadas. Já no Plano Piloto, a mínima foi de 14º C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que os termômetros alcancem até 29°C, conforme a nebulosidade se dissipa ao longo da tarde.

De acordo com o meteorologista Heráclio Alves, do Inmet, a amplitude térmica esperada hoje é comum no inverno. "Tipicamente, o inverno é a estação mais seca e fria. O predomínio de uma massa de ar seco mantém a temperatura em elevação e diminui a nebulosidade ao longo do dia", destaca.

Pela manhã, a umidade relativa do ar chegou ao nível de 90%, mas tende a diminuir para 30% à tarde — o menor nível do dia. Ao todo, já são 62 dias sem chuva em Brasília.