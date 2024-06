Motociclista atropela pedestre e colide com veículo na EPIG

Na manhã desta segunda-feira (24/6), um motociclista atropelou um homem de 30 anos e colidiu contra um carro na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as guarnições chegaram por volta das 7h50 no local, mas o motociclista e sua moto não se encontravam. A dinâmica do acidente não foi revelada.

No local da emergência, a vítima atropelada foi encontrada pela equipe de socorro e transportada, consciente e orientada, para o Hospital de Base (IHBB) apresentando escoriações pelo corpo.

Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada para o atendimento. A PMDF foi acionada para o local.