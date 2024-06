Capotamento na 211 Norte deixa uma pessoa ferida nesta segunda (24/6)

Na manhã desta segunda-feira (24/6), um Fiat Fiorino capotou no Eixinho Norte, altura da quadra 211, sentido Lago Norte, em frente ao Posto de Combustíveis Shell, no Plano Piloto. O condutor do veículo sofreu escoriações e teve de ser transportado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) ao Hospital de Base.

O socorro foi acionado por volta das 10h52. No local da emergência, a equipe de socorro deparou-se com um Fiat Fiorino, de cor branca, que havia acabado de capotar, ficando apoiado pelo teto às margens da via. O condutor, de 22 anos, foi encontrado fora do veículo. Ele foi atendido pelos socorristas e transportado, consciente e orientado, para o hospital com escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no pé direito e região lombar.