Tombamento de veículo na entrada do Lago Norte interdita via parcialmente

O tombamento de um veículo na saída da BR 020 para o Lago Norte fez com que a via tivesse de ser parcialmente interditada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 11h08. Devido à quantidade de combustível derramado na via, os militares gerenciaram os riscos com a utilização de espuma para evitar uma possível explosão. Uma faixa da via foi interditada para o atendimento, impactando o trânsito.

No local da emergência, a equipe de socorro encontrou um veículo Fiat Palio, de cor cinza, lateralizado na via. A motorista do carro estava sem lesões, consciente, orientada e não precisou de transporte ao ambiente hospitalar. A dinâmica do acidente não foi informada.